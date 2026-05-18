FT: энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу

В начале мая глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории из-за рекордного роста цен на нефть. Обострение ситуации на мировом энергетическом рынке связано с конфликтом на Ближнем Востоке, в том числе с ударами США и Израиля по территории Ирана и напряженностью вокруг судоходства в районе Ормузского пролива.