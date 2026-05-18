20 тыс участников из разных стран мира приедут в Красноярск на финал Международной олимпиады по финансовой безопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Михаил Котюков провёл заседание регионального организационного комитета по подготовке финала Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Красноярский край принимает олимпиаду второй год подряд — высокий уровень организации прошлогоднего события позволил вновь получить право на проведение финала.
Событие пройдёт в Красноярске с 27 сентября по 2 октября 2026 года.
Отборочный этап уже завершён: около 20 тысяч участников из разных стран мира прошли отбор и будут бороться за победу в финале в Красноярске.
Центральная тема финальной недели Олимпиады осенью — риски и угрозы использования искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности.
Одной из главных площадок проведения олимпиады станет Национальный центр «Россия» на Енисее.
На сегодня уже определены и другие площадки для соревновательной, деловой, культурной и спортивной программ, размещения участников и гостей.
«Большая честь второй раз принимать финал олимпиады. Это важнейшее событие и для страны, и для края. Олимпиада — кульминация всей нашей работы по финансовому просвещению, но не единственное событие в этой цепочке. В течение года пройдут: смена на “Бирюсе”, летняя школа в университете, краевой семейный финансовый фестиваль, народный университет для старшего поколения. И результат виден: объём преступлений с использованием цифровых технологий сокращается. Уверен, это в том числе следствие более ответственного и грамотного поведения жителей», — подчеркнул Михаил Котюков.
Красноярский край активно ведет просветительскую работу: около 4 500 уроков по финансовой безопасности прошли для учеников из 750 школ. В целом по стране в таких уроках в этом году приняли участие более 3 миллионов старшеклассников. Также в июле в Красноярском крае пройдёт летняя школа с участием 120 школьников из пяти стран.
Международная олимпиада по финансовой безопасности — ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке Президента России и Правительства РФ. Мероприятие является частью нацпроекта «Молодёжь и дети». Победители и призёры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы.
По данным Росфинмониторинга, в этом году пять государств проводят собственные национальные олимпиады по финансовой безопасности.
