Цена нефти Brent превысила 110 долларов за баррель

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в 110 долларов за баррель впервые с 5 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 01:23 мск июльские фьючерсы на Brent подорожали на 1,24% по сравнению с предыдущим закрытием — до 110,62 доллара за баррель.
В то же время цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI к 01:33 мск выросла на 1,46%, достигнув 102,49 доллара за баррель.
Напомним, на фоне роста цен на ресурсы в ЕС возник энергетический кризис. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Европу и Британию ожидают существенные убытки. По его словам, уже в мае европейцев накроет новая волна энергетического кризиса.
Как сообщал KP.RU, на фоне конфликта в Иране российская нефть резко выросла в цене. Стоимость сорта Urals достигла максимального уровня с 2023 года и уже примерно на 60% превышает показатели прошлого года.