НБКИ: количество выданных потребкредитов в апреле выросло на 47,5%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Количество выданных потребительских кредитов в апреле 2026 года увеличилось на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 1,81 млн (в 2025 году — 1,23 млн). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с апрелем этот показатель, напротив, снизился на 5% (в марте 2026 года — 1,91 млн).
Среди 30 регионов — лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольшее количество выданных потребкредитов в апреле 2026 года было отмечено в Москве (110,1 тыс.), Московской области (92,4 тыс.), Краснодарском крае (71,6 тыс.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (61,6 тыс.) и Свердловской (60,7 тыс.) областях.
При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов в апреле 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (-9,5%), Белгородской (-8,7%), Ленинградской (-8,5%) и Самарской (-7,4%) областях, а также в Москве (-7,2%) и Московской области (-6,9%).
«Несмотря на некоторый рост в начале года, выдача потребительских кредитов в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что в апреле 2026 года было выдано в 1,5 раза меньше потребкредитов, чем в апреле 2024 года. Сокращение выдачи в последнее время было связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу потребкредитов», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.