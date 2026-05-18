В Минэкономразвития заявили о снижении уровня инфляции: подробности

Решетников: Правительство РФ принимает меры для роста ВВП.

Источник: Комсомольская правда

Резервы для роста ВВП в России есть, правительство уже действует для достижения устойчивого и сбалансированного роста. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников в интервью РБК.

«На изменение ожиданий по росту ВВП на ближайшую трехлетку повлияли несколько факторов», — объяснил министр.

Так, для увеличения потенциала экономического роста правительство применяет целый ряд мер. Среди них — реализация плана структурных преобразований, подготовленного по поручению президента. Речь идет о формировании условий для роста инвестиций, занятости и производительности труда. Кроме того, важным шагом стало принятие Госдумой правительственного законопроекта, определяющего сроки исковой давности по вопросам приватизации.

Второе направление — бюджетная консолидация, приоритизация бюджетных расходов и выбор инструментов, которые лучше всего воздействуют на потенциал роста.

В-третьих, ведется работа по сохранению гибкости экономики, что включает рыночное ценообразование, свободу предпринимательства, открытость внешнему миру и налаживание новых логистических цепочек.

Рост будет держаться на внутреннем спросе, а роль чистого экспорта уменьшится, подчеркнул Решетников.

Кроме этого, министр отметил, что сейчас имеется все больше оснований для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По словам Решетникова, ведомство также ожидает продолжения роста реальных доходов населения.

По словам Решетникова, Минэкономразвития держит на контроле расчеты госзаказчиков с малым и средним бизнесом.

Согласно информации министерства, число малых и средних предприятий увеличилось почти до 7 млн, а прирост в этом секторе за год составил 3,5%.

Решетников также назвал отрасли-лидеры по размеру зарплат. Так, в январе — феврале 2026 года максимальный рост заработных плат был зафиксирован в сферах туризма и общепита. До этого длительное время в лидерах была обрабатывающая промышленность и IТ.

Как заключил министр, платформы стали «кровеносной системой» реального сектора, а соперничество маркетплейсов и банков представляет собой конкуренцию за доступ к клиенту — за «последнее касание».