В Минэкономразвития заявили о снижении уровня инфляции: подробности

Резервы для роста ВВП в России есть, правительство уже действует для достижения устойчивого и сбалансированного роста. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников в интервью РБК.
«На изменение ожиданий по росту ВВП на ближайшую трехлетку повлияли несколько факторов», — объяснил министр.
Так, для увеличения потенциала экономического роста правительство применяет целый ряд мер. Среди них — реализация плана структурных преобразований, подготовленного по поручению президента. Речь идет о формировании условий для роста инвестиций, занятости и производительности труда. Кроме того, важным шагом стало принятие Госдумой правительственного законопроекта, определяющего сроки исковой давности по вопросам приватизации.
Второе направление — бюджетная консолидация, приоритизация бюджетных расходов и выбор инструментов, которые лучше всего воздействуют на потенциал роста.
В-третьих, ведется работа по сохранению гибкости экономики, что включает рыночное ценообразование, свободу предпринимательства, открытость внешнему миру и налаживание новых логистических цепочек.
Рост будет держаться на внутреннем спросе, а роль чистого экспорта уменьшится, подчеркнул Решетников.
Кроме этого, министр отметил, что сейчас имеется все больше оснований для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По словам Решетникова, ведомство также ожидает продолжения роста реальных доходов населения.
По словам Решетникова, Минэкономразвития держит на контроле расчеты госзаказчиков с малым и средним бизнесом.
Согласно информации министерства, число малых и средних предприятий увеличилось почти до 7 млн, а прирост в этом секторе за год составил 3,5%.
Решетников также назвал отрасли-лидеры по размеру зарплат. Так, в январе — феврале 2026 года максимальный рост заработных плат был зафиксирован в сферах туризма и общепита. До этого длительное время в лидерах была обрабатывающая промышленность и IТ.
Как заключил министр, платформы стали «кровеносной системой» реального сектора, а соперничество маркетплейсов и банков представляет собой конкуренцию за доступ к клиенту — за «последнее касание».