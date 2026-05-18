В ГД заявили, что госкомпании могут положиться на МСП в сфере госзакупок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Госкомпании сегодня уверенно рассматривают малый и средний бизнес как надежного партнера в закупочной деятельности. Около 25% заказов для госкорпораций выполняет малое и среднее предпринимательство (МСП), рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»).
«25% [заказов], согласно последним изменениям законодательства, закупаются госкомпаниями, госкорпорациями у представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас уже все понимают, что малый и средний бизнес компетентен в этом отношении, на него можно положиться как на партнера, и нет проблем с тем, чтобы именно 25% в рамках всех заказов были отданы малому и среднему бизнесу. Сейчас, по-моему, это 9,3 трлн [рублей], если я правильно помню цифры. Это достаточно большой объем средств, на которых малый и средний бизнес в кооперации с крупными госкорпорациями развивается», — рассказал он.
Демин также отметил, что, несмотря на прогресс, работа по улучшению условий для малого и среднего предпринимательства продолжается. «По поводу упрощения донастройки — это извечный вопрос. То есть всегда есть что улучшать, нельзя будет на этом остановиться. Есть свои издержки, как и бюрократические, но они призваны для того, чтобы нивелировать какие-то риски. Есть, наверное, где-то избыточные административные барьеры, которые надо устранять», — рассказал он.
В частности, по его словам, часто поступают предложения о внесении изменений в один из федеральных законов, чтобы при проведении тендеров в регионах преимущество получали местные компании. «Этих идей, предложений по донастройке, их большое количество, их надо все прорабатывать, понимая все риски и предложения. С точки зрения того, что это точно возможность для МСП, она реализуется, это показывает и цифры. Поэтому это не только, получается, обязательство, но и сама интенция крупного бизнеса, что они видят в этом перспективу и сверх норм тоже продолжают общаться, взаимодействовать с малым и средним бизнесом», — подытожил Демин.