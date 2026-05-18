Россиянам напомнили о новых правилах открытия вкладов с 2027 года

Финансист Гамзаев: с 2027 года ИНН станет обязательным для банковских счетов.

Источник: Комсомольская правда

Начиная с 2027 года ИНН будет обязателен для всех банковских счетов граждан России. Это требование распространится не только на новые вклады, но и на уже действующие счета. Об этом агентству «Прайм» сообщил финансист Магомед Гамзаев.

Как пояснил специалист, обязательное прикрепление ИНН ко всем счетам — шаг к системному контролю за деньгами. ИНН является постоянным идентификатором, что поможет выявлять подозрительные транзакции между разными банками.

«Нововведение сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов», — пояснил Гамзаев.

Ранее стало известно, что с 1 июля физлица будут обязаны указывать ИНН при переводах через СБП. KP.RU в свою очередь разобрался: необходимость указывать ИНН при платежах появляется не у граждан, а у банков-участников Системы быстрых платежей.