Webbankir: доля молодых заемщиков МФО снизилась на 6,7 п.п

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет остается самой многочисленной группой среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО), но ее доля в общем объеме выдач в январе-апреле 2026 года снизилась на 6,7 процентных пункта и составила 57,7% (в 2025 году — 64,4%, в 2024 году — 61,8%). Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным исследования, внутри молодежной группы сокращение произошло по разным сценариям. Самым молодым клиентам до 24 лет займы одобрялись почти так же охотно, но по сравнению с 2025 годом средняя сумма займа уменьшилась на 17%, до 7 908 рублей А средняя сумма займа для людей в возрасте от 25 до 34 лет изменилась не так сильно: она скорректировалась всего на 5,6%, до 10 796 рублей. Однако при этом уменьшилось количество одобрений.
Доля более возрастных заемщиков, напротив, возросла. Если в 2025 году на тех, кому от 35 до 44 лет, в общем объеме выдач приходилось 25,6%, то теперь — 29,4%. Доля тех, кто старше 45 лет, увеличилась с 10% до 12,9%. Одобряемые суммы снизились и здесь, но совсем незначительно — в пределах 2−4%. В среднем заемщики до 44 лет получали по 11 469 рублей, те, кто старше — по 11 963 рублей.