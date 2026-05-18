Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Starbucks зарегистрировала в РФ товарный знак в виде логотипа

Он зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг, в которые входят, в частности, разные виды кофе, закуски, администрирование программы лояльности потребителей.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Американская компания Starbucks зарегистрировала в РФ товарный знак в виде логотипа в черно-белом цвете, выяснил корреспондент ТАСС.

Товарный знак зарегистрирован по трем классам (№№ 30, 35 и 43) международной классификации товаров и услуг, в которые входят разные виды кофе, закуски, администрирование программы лояльности потребителей, услуги розничного и интернет-магазина по продаже продуктов питания, напитков, сосудов для питья, а также приготовление напитков и пищи для употребления на месте и для получения через службу доставки, следует из данных Роспатента.

Дата истечения его действия в России — май 2034 года.

Starbucks приостановил работу в России весной 2022 года.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.