Россия и Китай совместно создают новый тяжелый вертолет

Госкорпорация Ростех совместно с китайской компанией Avicopter ведет разработку нового тяжелого вертолета, который займет нишу между моделями Ми-171 и Ми-26. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству корпорации Виктор Кладов.
По его словам, проект реализуется в партнерстве с China Aviation Industry Corporation (AVIC), при этом распределение задач между сторонами уже определено: китайская компания отвечает за общее проектирование, а российская — за создание отдельных узлов и агрегатов.
Речь идет о воздушном судне с расчетной взлетной массой от 14 до 16 тонн. Проект находится на стадии разработки и подготовки к производству.
Отдельно отмечается, что техника ориентирована прежде всего на потребности китайского рынка, включая эксплуатацию в условиях высокогорья, где требуется повышенная грузоподъемность и надежность.
Дополнительно подчеркивается, что после завершения этапа согласований и аудита проект перейдет к практической фазе, включающей организацию производственной кооперации и подготовку к серийному выпуску.
