Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Китай совместно создают новый тяжелый вертолет

Госкорпорация Ростех совместно с китайской компанией Avicopter ведет разработку нового тяжелого вертолета, который займет нишу между моделями Ми-171 и Ми-26.

Госкорпорация Ростех совместно с китайской компанией Avicopter ведет разработку нового тяжелого вертолета, который займет нишу между моделями Ми-171 и Ми-26. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству корпорации Виктор Кладов.

По его словам, проект реализуется в партнерстве с China Aviation Industry Corporation (AVIC), при этом распределение задач между сторонами уже определено: китайская компания отвечает за общее проектирование, а российская — за создание отдельных узлов и агрегатов.

Речь идет о воздушном судне с расчетной взлетной массой от 14 до 16 тонн. Проект находится на стадии разработки и подготовки к производству.

Отдельно отмечается, что техника ориентирована прежде всего на потребности китайского рынка, включая эксплуатацию в условиях высокогорья, где требуется повышенная грузоподъемность и надежность.

Дополнительно подчеркивается, что после завершения этапа согласований и аудита проект перейдет к практической фазе, включающей организацию производственной кооперации и подготовку к серийному выпуску.

Читайте также: Эксперт заявил о росте влияния России и стран Глобального Юга.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.