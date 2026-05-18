Решетников описал роль безработицы в РФ в структурной перестройке экономики

Определенный рост безработицы в России может способствовать структурной перестройке экономики. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
«В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места», — сказал министр для РБК.
Как заявил Решетников, экономический рост замедлился до 0,2% в первом квартале, но безработица остается крайне низкой — 2,2% по итогам марта.
По уточнениям министра, кадровый дефицит в стране распределен по экономике неравномерно. В этих условиях бизнес привлекает работников в том числе повышением зарплат выше рыночных.
Ранее министр подчеркивал, что ведомство ожидает продолжения роста реальных доходов населения. При это в стране достаточно оснований для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.