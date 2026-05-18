Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решетников описал роль безработицы в РФ в структурной перестройке экономики

В Минэкономразвития считают, что кадровый дефицит в стране распределен по экономике неравномерно.

Источник: Комсомольская правда

Определенный рост безработицы в России может способствовать структурной перестройке экономики. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места», — сказал министр для РБК.

Как заявил Решетников, экономический рост замедлился до 0,2% в первом квартале, но безработица остается крайне низкой — 2,2% по итогам марта.

По уточнениям министра, кадровый дефицит в стране распределен по экономике неравномерно. В этих условиях бизнес привлекает работников в том числе повышением зарплат выше рыночных.

Ранее министр подчеркивал, что ведомство ожидает продолжения роста реальных доходов населения. При это в стране достаточно оснований для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.