Пятая часть всех российских франшиз управляется из Москвы

В Москве находится 21% головных офисов всех действующих в России франчайзинговых предприятий. Об этом говорится в аналитической записке столичного департамента предпринимательства (есть у РБК), выпущенной в преддверии Московского форума франчайзинга, который пройдет 25 мая в рамках Московской недели предпринимательства.
Как сообщили в ведомстве, столица в этой сфере остается главным центром притяжения — в Москве располагаются головные офисы примерно 840 работающих по франшизе проектов.
Рынок франшиз.
Всего же к началу 2026 года в России зарегистрировано 4015 франшиз, которые в совокупности управляют порядка 550 тыс. точек, говорится в документе. На франчайзинговые предприятия приходится 8,14% всего сектора малого и среднего предпринимательства. Объем рынка оценивается в 3,81 трлн руб., а совокупный оборот 100 крупнейших сетей достигает 920 млрд руб.
В департаменте сообщили, что с начала 2022 года число франшиз на российском рынке увеличилось почти на треть (на 29,7%). В прошлом году рост составил 2,5% (+200 новых франшиз). Почти половина (46%) российских франчайзеров уже имеют точки за рубежом. 55% российского франчайзингового рынка приходится на сферу услуг, 26% — на торговлю (продуктовый и непродуктовый ретейл), 18% задействовано в сфере общественного питания и всего 1% — в производстве. Средний возраст российских франшиз составляет около пяти лет, стандартный срок договора — от трех до семи лет.
При этом более 40% обращений на порталах-агрегаторах связано со стремлением начать работать по франшизе в сфере услуг, 25−30% — в сфере торговли, 15−20% — в сфере общепита. Из конкретных категорий наибольшую долю заявок в 2025 году получили кофейни (9,8%) и пункты выдачи заказов (7,6%).
Самым устойчивым сегментом российского рынка франшиз стала сфера индустрии красоты. Согласно приводимым департаментом данным, в 2025 году на фоне падения общего рынка всех франшиз в стране на 21,2% этот его сегмент снижался всего на 5,6%, а с декабря 2025 года по февраль 2026 года рост спроса на франшизы в этой области составил 7%.
Рынок франшиз также является ведущим для развития отрасли общепита: в этой области по франшизе работают около 90% крупнейших в России сетей, предприятия данной сферы входят в топ-3 всех франшиз по стране (15−20%).
Медицинские франшизы не входят в число самых востребованных в России из-за высоких барьеров входа и длительных сроков окупаемости. По данным, которые приводит департамент, доля спроса на них составляет 5−7%. Общее количество франшиз в области здравоохранения в России — 103, рост за 2025 год составил 15% при среднем темпе роста по всем франшизам 4%.
В области спорта в России по франшизе работают 1,3 тыс. объектов. Популярность, в частности, набирает формат автоматизированных клубов, использующих цифровые системы для управления процессами и учета услуг, что часто используется в фитнес-центрах и заведениях, связанных с киберспортом. Согласно приводимым департаментом данным, в 2025 году интерес к спортивным франшизам вырос более чем на 30%, что объясняется относительно невысоким порогом входа (около 900 тыс. руб.).
Цена франшизы.
Согласно документу, самый массовый сегмент стартовых инвестиций в такой бизнес (35%) предполагает порог входа от 1 млн до 3 млн руб. Доля проектов с порогом входа 3−6 млн руб. составляет 32%, до 1 млн — всего 14%. В течение 2025 года около 63% компаний повысили паушальный взнос — как правило, на 15−20% к уровню 2024 года. Средняя величина роялти по рынку составляет 6,5%.
Паушальный взнос — разовый платеж покупателя франшизы ее владельцу. Роялти — регулярные выплаты владельцу франшизы от ее покупателя.
Среднее время окупаемости для работающего по франшизе предприятия — 16 месяцев. Предприятия в сфере доставки обычно окупаются за 2−4 месяца, автообслуживания — за 4−6 месяцев. Наибольший срок окупаемости у ресторанов, образовательных проектов и франшиз, связанных с парфюмерией и косметикой (от 10 до 18 месяцев). Около 70% франчайзеров работают в форме ООО, чуть более 30% — как ИП. Для предпринимателей основными аргументами при выборе в пользу работы по франшизе становятся снижение рисков за счет покупки проверенной бизнес-модели и скорость запуска, не предполагающая необходимость выстраивать все процессы с нуля.
Основные типы франчайзи.
Дебютанты, не имеющие предпринимательского опыта. Цель: снизить риски, выбрав проверенную модель.
Владельцы действующего бизнеса. Цель: масштабирование или диверсификация.
Энтузиасты. Цель: выбрать франшизу в знакомой сфере.
Инвесторы. Цель: использовать франшизу как финансовый инструмент.
Франшизы в Москве.
В сфере общепита в Москве и Московской области наибольшей популярностью в 2025 году пользовались франшизы кофеен (46,2% спроса от общероссийского спроса) и пекарен (36,8% спроса).
Особенность работы в Москве по франшизе в области здравоохранения состоит в том, что открытие работающего франчайзингового медпредприятия с точки зрения рентабельности здесь менее выгодна, чем в среднем по России: рентабельность по чистой прибыли для собственного медофиса в 1,7 раза выше, чем по франшизе. Собственные лабораторные медофисы в Москве окупаются примерно на четвертом году работы, в регионах — на шестом.
Наиболее популярными франшизами в сфере индустрии красоты в Москве являются Laser Love, «Точка красоты», «Стрикси», Idol Face и «Пальчики» (сеть маникюрных салонов). В сфере общепита — «Крошка Картошка», «БлинБери», «Шоколадница», Il Patio, PIMS, Stardogs и Mybox. В сфере здравоохранения — «ДНКОМ лаборатория», «ЛабКвест», «Ситилаб», «Здоровый ребенок», Invitro и «ABC-медицина». В сфере спорта — «Русский балет», Colizeum, «Чемпионика», X-Fit, Beautiful Body, World Class и Starfish.
