Пятая часть всех российских франшиз управляется из Москвы

Среднее время окупаемости для работающего по франшизе предприятия — 16 месяцев. Предприятия в сфере доставки обычно окупаются за 2−4 месяца, автообслуживания — за 4−6 месяцев. Наибольший срок окупаемости у ресторанов, образовательных проектов и франшиз, связанных с парфюмерией и косметикой (от 10 до 18 месяцев). Около 70% франчайзеров работают в форме ООО, чуть более 30% — как ИП. Для предпринимателей основными аргументами при выборе в пользу работы по франшизе становятся снижение рисков за счет покупки проверенной бизнес-модели и скорость запуска, не предполагающая необходимость выстраивать все процессы с нуля.