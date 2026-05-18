В bnMAP.pro назвали антилидеров по росту предложения новостроек

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Москва, Ростов-на-Дону и Тюмень стали антилидерами среди городов-миллионников по росту предложения новостроек в массовом сегменте. Об этом ТАСС сообщили аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro.
«Среди антилидеров по динамике Москва, Ростов-на-Дону и Тюмень. Максимальное сокращение объема предложения комфорт-класса наблюдается в Москве — минус 30,5% за год (до 23,5 тыс. лотов — прим. ТАСС)», — говорится в материалах.
По данным аналитиков, одна из причин отрицательной динамики — замедление запуска новых проектов в миллионниках в целом, а также снижение интереса девелоперов к проектам комфорт- и эконом-класса в Москве в частности.
Уточняется, что в Ростове-на-Дону за год предложение массового жилья на первичном рынке сократилось на 21,8%, до 15,8 тыс. лотов. В Тюмени отрицательная динамика составила 21,7% (в экспозиции — 22,7 тыс. квартир).
Согласно исследованию, лидер по приросту предложения массового сегмента — Пермь с годовой динамикой в 25,3%. Также в первую тройку вошли Омск (14,3%) и Уфа (12%).