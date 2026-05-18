Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В bnMAP.pro назвали антилидеров по росту предложения новостроек

В массовом сегменте ими стали Москва, Тюмень и Ростов-на-Дону.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Москва, Ростов-на-Дону и Тюмень стали антилидерами среди городов-миллионников по росту предложения новостроек в массовом сегменте. Об этом ТАСС сообщили аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro.

«Среди антилидеров по динамике Москва, Ростов-на-Дону и Тюмень. Максимальное сокращение объема предложения комфорт-класса наблюдается в Москве — минус 30,5% за год (до 23,5 тыс. лотов — прим. ТАСС)», — говорится в материалах.

По данным аналитиков, одна из причин отрицательной динамики — замедление запуска новых проектов в миллионниках в целом, а также снижение интереса девелоперов к проектам комфорт- и эконом-класса в Москве в частности.

Уточняется, что в Ростове-на-Дону за год предложение массового жилья на первичном рынке сократилось на 21,8%, до 15,8 тыс. лотов. В Тюмени отрицательная динамика составила 21,7% (в экспозиции — 22,7 тыс. квартир).

Согласно исследованию, лидер по приросту предложения массового сегмента — Пермь с годовой динамикой в 25,3%. Также в первую тройку вошли Омск (14,3%) и Уфа (12%).