"Альфастрахование": спрос на поездки в КНР на "майские" вырос за год на 188%

Чаще всего россияне выбирают такие направления, как Санья, Гуанчжоу и Шанхай, сообщили в компании.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Спрос на поездки в Китай в период майских праздников вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Самыми популярными городами у российских туристов стали Санья, Гуанчжоу и Шанхай. Об этом свидетельствуют данные страховой компании «Альфастрахование» (есть у ТАСС).

«Самым быстрорастущим зарубежным направлением майских праздников 2026 года стал Китай. По данным “Альфастрахование”, спрос на поездки в Поднебесную вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в материалах.

Также вырос интерес к острову Хайнань в целом и южным курортным направлениям Китая.

В то же время эксперты отметили рост количества обращений за медицинской помощью во время путешествий. По данным «Альфастрахования», чаще всего российские туристы обращались с пищевыми расстройствами, ОРВИ и травмами, полученными во время активного отдыха и длительных пеших экскурсий. Средний чек медицинского обращения в Китае этой весной составил около 48 тыс. рублей.

«Китай постепенно становится не только деловым, но и полноценным массовым туристическим направлением для россиян. Мы ожидаем, что интерес к поездкам в страны Азии продолжит расти и дальше — в том числе на фоне расширения безвизового режима и упрощения въезда по ряду направлений», — сказала руководитель управления страхования путешествующих «Альфастрахование» Ольга Таборева.

