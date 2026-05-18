"Альфастрахование": спрос на поездки в КНР на "майские" вырос за год на 188%

В то же время эксперты отметили рост количества обращений за медицинской помощью во время путешествий. По данным «Альфастрахования», чаще всего российские туристы обращались с пищевыми расстройствами, ОРВИ и травмами, полученными во время активного отдыха и длительных пеших экскурсий. Средний чек медицинского обращения в Китае этой весной составил около 48 тыс. рублей.