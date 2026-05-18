Зампостпреда при ФАО: навязывание экостандартов ЕС играет против экономики РФ

ДУШАНБЕ, 18 мая. /ТАСС/. Форсированное внедрение стандартов Евросоюза по защите экологии может нанести вред России и государствам Центральной Азии, для которых сельское хозяйство — важный сектор экономики. Об этом в беседе с ТАСС заявила заместитель постоянного представителя РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик на полях 35-й сессии региональной конференции ФАО для Европы и Центральной Азии, которая проходила 11−15 мая в Душанбе.
По ее словам, страны ЕС в рамках единой сельскохозяйственной политики продвигают механизм учета выбросов углекислого газа — углеродного следа, а также ускоренное внедрение так называемых зеленых стандартов. Равилова-Боровик отметила, что в целом борьба с изменением климата и сохранение биоразнообразия созвучны интересам России и стран Центральной Азии, однако разные государства находятся в разных условиях.
«Поэтому когда страны Европейского союза и Европы, исходя из своих стартовых возможностей, пытаются в эту телегу всех запрячь и одновременно всех в этом направлении подталкивать, это не всегда хорошо. Потому что любые подобные инициативы, соответственно, связаны с экономикой. Сельскохозяйственный сектор для Центральной Азии — это один из основных секторов экономики, и это важный сектор экономики российской. Поэтому форсированное внедрение — под одну гребенку, как говорят — этих стандартов однозначно может играть не просто против экономических интересов, но и стратегий экономического развития стран Центральной Азии и России», — сказала она.
В этой связи дипломат подчеркнула важность того, чтобы в итоговом документе региональной конференции ФАО в Душанбе «был соблюден баланс». «Это не значит, что мы противопоставляем себя им — это зачастую так европейцами воспринимается, но на самом деле это не так. Единственное, к чему стремится Россия и страны Центральной Азии — это, двигаясь вместе со всеми в одном направлении, тем не менее отстаивать свои интересы, свои приоритеты на данном конкретном отрезке времени», — пояснила Равилова-Боровик.
«Конечная цель, насколько я понимаю, у всех в принципе единая: конечно, снижать нагрузку на экологические системы, сохранять биоразнообразие, не допускать дальнейшего ухудшения [ситуации] в сфере климата. Но двигаться к достижению этой конечной для всех цели нужно с учетом национальных приоритетов и особенностей, не допуская ущерба для того поступательного развития, которое формируется в наших странах», — добавила собеседница агентства.
Углеродное регулирование ЕС.
В ЕС с 1 января начал действовать CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механизм трансграничного углеродного регулирования). Его идея заключается в том, что государства и иностранные производители, углеродные выбросы у которых выше, чем в странах ЕС, должны заплатить дополнительную пошлину при ввозе своих товаров в страны Евросоюза. В настоящее время выделены шесть категорий продукции, которые подпадают под обязательное регулирование в рамках CBAM, это цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород.
Новые стандарты вызвали критику со стороны ряда стран, в частности Китая. Как сообщило Министерство коммерции КНР, китайские власти считают политику углеродного регулирования Евросоюза нарушением принципов Всемирной торговой организации и мерами, опирающимися на двойные стандарты. Ведомство обвинило Брюссель в навязывании собственных критериев по выбросам углерода развивающимся странам, в «создании противоречий между правилами управления климатом и торговлей», в проведении политики, которая повышает издержки в борьбе с климатическими изменениями и «серьезно подрывает взаимное международное доверие».