Решетников рассказал о роли безработицы в перестройке экономики

В середине апреля президент Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,1%. Это, по его словам, говорит об изменениях рынка труда, и о том, что «получают развитие гибкие платформенные виды занятости». В том же месяце глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.