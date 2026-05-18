Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решетников рассказал о роли безработицы в перестройке экономики

Из-за дефицита кадров в России предприятия стараются привлекать работников за счет более высоких зарплат, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его мнению, резервы для повышения зарплат в экономике еще есть. При этом министр считает, что «некоторый рост» безработицы может помочь «структурной перестройке».

Из-за дефицита кадров в России предприятия стараются привлекать работников за счет более высоких зарплат, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его мнению, резервы для повышения зарплат в экономике еще есть. При этом министр считает, что «некоторый рост» безработицы может помочь «структурной перестройке».

Господин Решетников рассказал, что отрасли-лидеры по росту зарплат постоянно меняются. В частности, в январе-феврале максимальный рост зарплат был зафиксирован в сфере туризма и общепита, но там «изначально был не очень высокий базовый уровень», пояснил министр. До этого длительное время в лидерах была обрабатывающая промышленность и IT.

«И несмотря на замедление роста экономики, у нас сохраняется очень низкая безработица… В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места», — сказал Максим Решетников в интервью РБК.

В середине апреля президент Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,1%. Это, по его словам, говорит об изменениях рынка труда, и о том, что «получают развитие гибкие платформенные виды занятости». В том же месяце глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Труд ставят на паузу».

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше