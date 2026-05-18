Хуснуллин: запас прочности у российских застройщиков жилья почти исчерпан

Запас прочности у российских застройщиков жилья почти исчерпан. Об этом в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Политик выразил опасения, что модернизация правил семейной ипотеки снизит объемы ипотечного кредитования.
«Снижение выдачи ипотеки сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был — у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли», — сказал он.
Вместе с тем, Хуснуллин напомнил, что строительная отрасль работает за счет привлечения денег дольщиков.
Напомним, с 1 февраля этого года стало невозможно брать две льготных ипотеки на одну семью. Минфин внес изменения в правила предоставления семейной ипотеки: оба супруга будут значиться в кредитном договоре как созаемщики.
А в апреле прошлого года начал действовать ряд новых законов. Один из них относится к возможностям семейной ипотеки. Теперь они стали шире. Теперь семьи с детьми до шести лет могут воспользоваться семейной ипотекой для покупки квартиры на вторичном рынке.