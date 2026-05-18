Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуснуллин: запас прочности у российских застройщиков жилья почти исчерпан

Хуснуллин рассказал о зависимости застройщиков от программы семейной ипотеки.

Источник: Комсомольская правда

Запас прочности у российских застройщиков жилья почти исчерпан. Об этом в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Политик выразил опасения, что модернизация правил семейной ипотеки снизит объемы ипотечного кредитования.

«Снижение выдачи ипотеки сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был — у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли», — сказал он.

Вместе с тем, Хуснуллин напомнил, что строительная отрасль работает за счет привлечения денег дольщиков.

Напомним, с 1 февраля этого года стало невозможно брать две льготных ипотеки на одну семью. Минфин внес изменения в правила предоставления семейной ипотеки: оба супруга будут значиться в кредитном договоре как созаемщики.

А в апреле прошлого года начал действовать ряд новых законов. Один из них относится к возможностям семейной ипотеки. Теперь они стали шире. Теперь семьи с детьми до шести лет могут воспользоваться семейной ипотекой для покупки квартиры на вторичном рынке.