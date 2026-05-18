Reuters: конфликт США и Ирана уже обошелся мировому бизнесу в $25 млрд

Каждая пятая компания из обзора агентства — от производителей косметики до круизных операторов и авиакомпаний — заявила о прямых финансовых потерях из-за вооруженного конфликта. Большинство компаний из этого числа базируются в Европе и Великобритании, где цены на энергоносители и без того были высокими. Еще треть — в Азии. Это указывает на серьезную зависимость этих регионов от ближневосточных нефтепродуктов, подчеркивает Reuters.