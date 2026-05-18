Рост онлайн-продаж продуктов в РФ замедлился до минимума за три года

В первом квартале 2026 года темпы роста российского рынка онлайн-продаж продуктов питания оказались самыми низкими с начала 2023 года. Оборот достиг 482 миллиардов рублей, увеличившись лишь на 23,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Для сравнения: год назад рост составлял 26,3%, а два года назад — почти 56%. В крупных сетях онлайн-выручка прибавила около 18,8%.
Авторы исследования объясняют замедление возросшими расходами ритейлеров и проблемами со связью в регионах.
Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов также указал на охлаждение спроса. Он отметил, что покупатели стали избирательнее, чаще сравнивают цены и сокращают содержимое корзины. Тем не менее, онлайн всё еще растет быстрее офлайн-рынка, где оборот прибавил только 8,1%.
В марте стало известно, что российский рынок онлайн-продаж продуктов питания по итогам 2025 года достиг 1,6 триллиона рублей. По оценкам аналитиков, по итогам 2026 года рынок онлайн-продаж достигнет объема 1,9 триллиона.