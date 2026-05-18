Запрет на вывоз лома драгметаллов из России продлили на полгода

Запрет наложен на вывоз отходов и лома как драгоценных металлов, так и металлов, плакированных драгоценными металлами. Помимо этого приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий. При этом запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках и проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. Масса одной пробы в таком случае не должна превышать 500 г в товарной партии.