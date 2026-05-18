FT сообщила о переходе энергетического кризиса в более опасную фазу

Многие экономисты рассчитывают на улучшение ситуации с поставками в скором времени, что позволит вернуть цены на нефть ниже $100 за баррель и избежать наихудших «стагфляционных» последствий резкого роста инфляции и замедления экономического роста, пишет FT. В частности, аналитики Morgan Stanley ожидают продолжения глобального экономического роста благодаря буму инвестиций в искусственный интеллект в США и устойчивому потребительскому спросу. Однако там отмечают: «Сценарий эскалации, при котором цены на нефть поднимутся выше $150 за баррель, будет означать физический дефицит, сбои в поставках и рецессию».