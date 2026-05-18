FT сообщила о переходе энергетического кризиса в более опасную фазу

Энергетический кризис, вызванный войной в Иране, вступает в новую, более опасную фазу с приближением летнего сезона, пишет Financial Times. Дополнительную нагрузку на запасы нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива создадут спрос на кондиционеры и поездки на отдых в начале лета.
Экономисты и трейдеры предупреждают, что следующий этап кризиса может привести к еще одному резкому скачку цен на энергоносители, более широкому нормированию топлива, остановке предприятий и значительному замедлению глобального роста.
По словам экономиста Aberdeen Пола Диггла, компания сейчас изучает сценарий, при котором цена на нефть Brent взлетит до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессию в ряде европейских и азиатских стран.
«Мы очень серьезно относимся к такому исходу», — сказал Диггл, добавив, что пока это не базовый сценарий. «Мы живем словно в долг», — отметил он.
Если конфликт на Ближнем Востоке «не закончится в ближайшие недели и Ормузский пролив не будет вновь открыт, боюсь, на повестке дня может оказаться мировая рецессия», не исключил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на 6 млн барр. в сутки превышать добычу. Некоторые аналитики считают, что дефицит может составить около 8−9 млн барр. в сутки. Ежедневно поступает более 2 млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю.
По данным МЭА, с начала войны мировые запасы нефти сократились почти на 380 млн баррелей, за исключением находящихся в Персидском заливе. Большая часть запасов, более 3 млрд баррелей, находится в распоряжении нефтяных компаний, трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов, но для поддержания давления в трубопроводах необходимы минимальные объемы, НПЗ требуется бесперебойная подача сырья, а резервуары для хранения нельзя полностью опорожнить.
По мнению Пола Хорснелла из Оксфордского института энергетических исследований, нынешних высоких цен на нефть недостаточно, чтобы существенно снизить спрос.
«Это значительно ниже исторического максимума — выше $140 за баррель, установленного 18 лет назад. Не так давно мы считали, что $90 за баррель — это нормальная цена», — пояснил он.
Ким Фустье из HSBC уточнил, что «эпицентром» проблем для потребителей сейчас стали переработанные виды топлива, где запасы быстро сокращаются, поскольку НПЗ неохотно покупают дорогую нефть и платят за стремительно растущую стоимость транспортировки.
Многие экономисты рассчитывают на улучшение ситуации с поставками в скором времени, что позволит вернуть цены на нефть ниже $100 за баррель и избежать наихудших «стагфляционных» последствий резкого роста инфляции и замедления экономического роста, пишет FT. В частности, аналитики Morgan Stanley ожидают продолжения глобального экономического роста благодаря буму инвестиций в искусственный интеллект в США и устойчивому потребительскому спросу. Однако там отмечают: «Сценарий эскалации, при котором цены на нефть поднимутся выше $150 за баррель, будет означать физический дефицит, сбои в поставках и рецессию».
По оценкам МЭА, количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта.
