Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американская Starbucks зарегистрировала свой логотип в России до 2034 года

Starbucks зарегистрировала черно-белый логотип в России.

Источник: Комсомольская правда

Американская компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак, который представляет собой черно-белый логотип фирмы. Об этом сообщает Роспатент.

Знак будет действовать в трех классах международной классификации товаров и услуг. Речь идет о продаже нескольких видов кофе и закусок, розничной и интернет-продажи продуктов, напитками и посудой и другое.

Вновь зарегистрированный товарный знак будет действовать до мая 2034 года.

Ранее испанская компания Inditex регистрирует товарный знак бренда Zara в России. Компания решила не менять логотип кардинально. Теперь всем знакомые буквы будут располагаться не на черном, а на синем фоне.

Также шведская компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России. Из документа следует, что товарный знак был зарегистрирован 17 апреля 2025 года, а истекут исключительные права 28 июля 2033 года.