Аукцион по продаже ЮГК не состоялся из-за отсутствия заявок

В начале мая Росимущество выставило долю компании «Южуралзолото» в размере 67,25% по начальной цене 140,4 млрд руб. Шаг аукциона был объявлен в 2% от стартовой цены. Для участия в торгах требовалось внести залог в размере 20% от начальной цены (32,404 млрд руб.). Сбор заявок был объявлен до 15 мая.