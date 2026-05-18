Альфа-Банк объявил о кадровых перестановках в лизинге

Сергей Мизюра, ранее возглавлявший ПАО «ЛК "Европлан"», займет должность старшего вице-президента, директора по корпоративному и розничному лизингу Альфа-Банка, сообщили в кредитной организации. В новой роли он будет курировать розничный и корпоративный лизинг в банке и во всех его активах, а также способствовать интеграции всех продуктов, связанных с лизингом. При этом Сергей Мизюра продолжит занимать должность члена совета директоров ЛК «Европлан».