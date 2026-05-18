В Новосибирске суд взыскал со страховой компании 313 тысяч за упавшую контактную сеть троллейбуса

В Новосибирске суд обязал страховую компанию выплатить водителю 313 786 рублей. На его машину упала контактная сеть троллейбуса. Страховщик отказал, но суд признал это страховым случаем. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
В декабре 2024 года на одной из городских дорог оборвалась часть контактной сети троллейбуса. Фрагмент упал на движущийся автомобиль и повредил его. Водитель троллейбуса скрылся с места ДТП.
Гражданская ответственность транспортного предприятия была застрахована, но компания отказалась платить. Мотив: падение элементов контактной сети не относится к страховым случаям по ОСАГО.
Судья указал: контактная сеть — это конструктивный элемент троллейбуса, связанный с его передвижением. Значит, это страховой случай. Ущерб причинен в результате использования транспортного средства.
Кроме того, за формальный подход к рассмотрению заявления суд оштрафовал страховщика.