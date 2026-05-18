Нацбанк заметно понизил курс евро и курс доллара на 18 мая после выходных

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 18 мая, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком уменьшены курсы валют на 18 мая, понедельник. Так, после выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 18 мая, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7535 белорусского рубля, 1 евро — 3,2017 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8150 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими на четверг, 14 мая, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился в пятницу, 15 мая. Заметнее в сторону увеличения был изменен курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0162 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0413 белрубля, а курс российского рубля понижен на 0,0033 белрубля.

Тем временем власти Минска установили компенсацию при сносе домов до конца 2026 года.

