Ключевая ставка, инфляция и прогнозы: как прошла коммуникационная сессия Банка России

«Соглашусь, что, несмотря на начавшееся в июне 2025 года снижение ключевой ставки, стоимость кредитов остается высокой, — прокомментировал “Новому Калининграду” ситуацию Алексей Суслов. — Сейчас денежно-кредитные условия по-прежнему жесткие: даже если сами ставки понемногу уменьшаются, требования банков к заемщикам остаются строгими. Граждане придерживаются сберегательной модели поведения — и меньше берут в кредит. Если говорить конкретно о калининградском рынке розничного кредитования, то сейчас мы видим “охлаждение” после бурного роста. Это закономерный этап цикла развития рынка. Так, на начало апреля объем розничного кредитного портфеля в регионе сократился на 7,8% в годовом выражении — до 253,7 млрд руб. По мере дальнейшего снижения ключевой ставки и стабилизации инфляции можно ожидать постепенного снижения ставок в коммерческих банках и оживления кредитования. Однако кредитование будет расти умеренными темпами».