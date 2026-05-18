Перевалка груза в портах Новороссии взлетит

Он уточнил, что с 2022 года по 2025 год в обоих портах объем перевалки составил 1,5 миллиона тонн. «Исторически Мариуполь больше специализировался на угле и металле, а Бердянск — на зерне. Теперь Мариуполь тоже хочет сконцентрироваться на зерне, особенно с учетом прогнозов по высокому урожаю в этом году», — рассказал он.