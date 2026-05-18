Перевалка груза в портах Новороссии взлетит

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объем перевалки грузов в портах Бердянска и Мариуполя до 2030 года планируется увеличить минимум вдвое.
Заявил замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов.
Он уточнил, что с 2022 года по 2025 год в обоих портах объем перевалки составил 1,5 миллиона тонн. «Исторически Мариуполь больше специализировался на угле и металле, а Бердянск — на зерне. Теперь Мариуполь тоже хочет сконцентрироваться на зерне, особенно с учетом прогнозов по высокому урожаю в этом году», — рассказал он.
По словам Хусаинова, поставлена задача выйти на мощности на 2,3 миллиона тонн в двух портах после 2030 года. При этом, подчеркнул он, состояние портовой инфраструктуры в Бердянске и Мариуполе требует инвестиций в развитие.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+