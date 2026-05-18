Бюрократии в ДНР станет меньше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР обсуждается возможность сокращения бюрократических процедур для застройщиков.
Рассказал глава республики Денис Пушилин.
«Очень много застройщиков сейчас заходит, и все-таки хотелось бы, чтобы процесс от того, как пришел застройщик и как началось строительство, чтобы этот период был сокращен, и излишние бюрократические процедуры были нивелированы. Эту работу тоже продолжаем», — сказал Пушилин.
В апреле глава ДНР сообщил, что в Донецке и Макеевке ведется активная застройка. По его словам, в центральных частях городов почти не осталось свободных участков под застройку.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+