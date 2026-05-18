Платформа GitVerse от Сбера теперь доступна локально: полный контроль кода и безопасность для российского бизнеса

ИИ-платформа Сбера GitVerse получила важную доработку — теперь крупный бизнес может установить её локально (on-premise) на своих серверах, в том числе в полностью закрытых контурах без доступа к интернету. Это позволяет хранить весь исходный код и данные разработки внутри организации, соблюдать строгие требования по информационной безопасности и локализации данных и не зависеть от внешних сервисов. Новый функционал представили на конференции ЦИПР-2026.