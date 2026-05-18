Геленджик готовится к рекордному лету

Город-курорт Геленджик выходит на финишную прямую подготовки к летнему сезону. С начала года здесь уже успели отдохнуть более 410 тысяч человек, и это только начало. Глава города Алексей Богодистов провел объезд округов, чтобы лично убедиться, что курорт готов к приему большого потока гостей.