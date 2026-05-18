Геленджик готовится к рекордному лету

Город-курорт Геленджик выходит на финишную прямую подготовки к летнему сезону. С начала года здесь уже успели отдохнуть более 410 тысяч человек, и это только начало. Глава города Алексей Богодистов провел объезд округов, чтобы лично убедиться, что курорт готов к приему большого потока гостей.
«С начала года город-курорт уже посетили более 410 тысяч туристов. Это серьезная нагрузка на всю инфраструктуру муниципалитета, поэтому подготовка к летнему сезону должна быть проведена на высоком уровне», — отметил мэр Геленджика Алексей Богодистов.
В этом году в Геленджике и сельских округах будут работать 73 пляжа. Водолазы уже проверили дно во всех зонах заплыва. Устанавливаются навесы, раздевалки и инфраструктура для маломобильных граждан.
Кабардинка стал самым подготовленным округом. Все 24 пляжа полностью готовы к приему гостей. Сейчас власти делают акцент на эстетике: требуют от предпринимателей убрать «рекламный мусор» и привести кафе и магазины к единому архитектурному стилю.
Готовность села Дивноморское составляет 80%. Несмотря на частые штормы, которые мешают работам, подготовку обещают завершить в срок. Особое внимание — внешнему виду торговых точек и своевременному вывозу мусора.