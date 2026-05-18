Эксперт объяснил, зачем Молдавия «душит» Приднестровье налогами

По его словам, новый закон, который вводит поэтапное повышение НДС и акцизов для приднестровских компаний, только усугубит положение. Дополнительные налоговые поступления начнут утекать в бюджет Кишинева, а не оставаться в республике.
«В случае введения Молдавией двойного налогообложения будет поэтапное увеличение НДС и акцизов для предприятий Приднестровья. Конечно, дополнительные налоги, средства с которых станут уходить в Кишинев, а не оставаться в республике, экономику никак не улучшат», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт добавил, что Кишинев стремится вступить в Евросоюз. Пока этого не произошло, власти страны продолжают «душить» Приднестровье — они убеждены, что экономические проблемы отдалят регион от Москвы.
Светов подчеркнул, что Молдавия последовательно использует географическую изоляцию региона. Приднестровье не имеет границ с дружественными странами, в том числе с Россией. Оно зажато между Румынией, Молдавией и Украиной. Одна из этих стран уже входит в ЕС, две другие стремятся туда попасть. И сообща они делают все, чтобы Приднестровье капитулировало. Единственным препятствием для Кишинева остаются российские миротворцы, говорит Светов.
Политолог отметил, что молдавские власти будут добиваться вывода воинского контингента. Об этом постоянно говорит президент Молдавии Майя Санду. Эксперт напомнил, что Россия приняла решение облегчить получение гражданства РФ для жителей Приднестровья, и этот шаг «вызвал истерику» у Кишинева. Сейчас 250 тысяч человек, проживающих в ПМР, уже имеют российские паспорта. Из оставшихся 200 тысяч жителей многие захотят получить российское гражданство. Это значительно снижает возможности для влияния на регион.
Власти непризнанной республики бьют тревогу из-за возможных шагов Кишинева в налоговой сфере. Как заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, если Молдавия введет режим двойного налогообложения, местные предприятия столкнутся с коллапсом. По словам дипломата, подобные меры приведут к тому, что заводы и фабрики республики просто перестанут нормально функционировать.