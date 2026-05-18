Четыре нежилых здания хотят снести в Самаре

В Самаре ищут подрядчиков для разработки проекта сноса нежилых зданий.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре хотят снести четыре нежилых зданий. Сейчас власти ищут подрядчиков, которые разработают проекты по сносу и проведут экспертизу смет. Информация об этом размещена на госзакупках.

Одно из зданий площадью 147,5 квадратных метров расположено на улице Степана Разина, 1 в Самарском районе. В Промышленном районе сносу подлежит здание на улице Береговой, 8, площадью 99,5 «квадратов»: когда-то здесь располагалась сливная станция БТЭЦ.

На улице Металлургической, 90А в Кировской районе Самары снесут строение площадью почти 250 квадратных метров. А в Красноглинском районе сносу подлежит еще одна сливная станция в поселке Мехзавод площадью 78,1 квадратных метров.

Заявки на все аукционы принимают до 22 мая, итоги подведут 26 мая. Начальная цена аукциона варьируется от 182 до 555 тысяч рублей.