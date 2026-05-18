Жителям Воронежа начали возвращать воду после крупной коммунальной аварии

Специалисты устранили коммунальную аварию на улице Беговой в Воронеже, оставившую без воды жителей почти пяти тысяч домов и отправившую на дистанционное обучение учеников ряда школ. Об этом сообщили в городском водоканале в понедельник, 18 мая.
Сейчас специалисты постепенно открывают задвижки, чтобы восстановить подачу ресурса.
В РВК напоминают, что на наполнение системы водоснабжения понадобится некоторое время. Его восстановление зависит от этажности и расположения дома, а также от наличия повысительно-насосной станции.
После отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить цвет. Сама по себе она по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы.