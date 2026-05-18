Инвесторам предложат льготы за строительство дата-центров под Нижним

Нижегородская область готова предоставить землю, энергию и уникальные налоговые преференции инвесторам, готовым строить центры обработки данных (ЦОД). Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на профильной сессии конференции «ЦИПР» 18 мая 2026 года. Глава региона подчеркнул, что местный крупный промышленный и ИТ-кластер потребляет огромное количество вычислительных мощностей, поэтому область остро нуждается в новых дата-центрах.
Для строительства инфраструктуры доступны площадки с большими объемами свободной электрической мощности. В их числе — участки рядом с ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске (70 МВт), в поселке Большое Козино Балахнинского округа (350 МВт) и в пригороде Выксы (350 МВт). Дополнительным стимулом для бизнеса станет развитая телеком-инфраструктура и программы подготовки кадров на базе строящегося ИТ-кампуса «НЕЙМАРК».
В качестве ключевой меры поддержки инвесторам предлагают серьезные налоговые преференции. Организации, включенные в Реестр российских ЦОДов, получат снижение ставки налога на имущество на 50%. Эта льгота распространяется на объекты, которые были построены и введены в эксплуатацию на территории Нижегородской области начиная с 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин посетит конференцию «ЦИПР» в Нижнем Новгороде.