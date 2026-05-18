Семеноводы Кубани зарегистрировали три новых гибрида

— При создании новых гибридов кукурузы мы делали акцент на засухоустойчивости и жаростойкости — для многих кукурузосеющих регионов это один из ключевых факторов стабильной урожайности, — рассказывает директор научно-производственного объединения Николай Газаров. — Оба гибрида показали потенциал до 12−13 тонн зерна на гектар при оптимальных условиях. Что касается нового гибрида подсолнечника, то он устойчив к гербицидам группы с ульфонилмочевин, что позволяет эффективно контролировать сорную растительность без риска для культуры. Все три гибрида прошли демонстрационные посевы, и мы получили положительные отзывы от хозяйств.