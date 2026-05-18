Семеноводы Кубани зарегистрировали три новых гибрида

Допуск к использованию получили два среднеранних гибрида кукурузы — ЛД 257 МВ и ЛД 2816, а также среднеспелый гибрид подсолнечника ЛС 45 СУ 31. Все три гибрида рекомендованы для возделывания в нескольких агроклиматических зонах России — от Центрального Черноземья и Северного Кавказа до Нижнего Поволжья и Западной Сибири. Такая широкая география допуска подтверждает адаптивность селекционного материала к различным почвенно-климатическим условиям.
С учётом этих трёх новинок усть-лабинский семеноводческий бренд насчитывает уже 53 гибрида: 48 — кукурузы и 5 — подсолнечника. За последние годы линейка последовательно расширяется, охватывая всё больше регионов и сегментов рынка.
— При создании новых гибридов кукурузы мы делали акцент на засухоустойчивости и жаростойкости — для многих кукурузосеющих регионов это один из ключевых факторов стабильной урожайности, — рассказывает директор научно-производственного объединения Николай Газаров. — Оба гибрида показали потенциал до 12−13 тонн зерна на гектар при оптимальных условиях. Что касается нового гибрида подсолнечника, то он устойчив к гербицидам группы с ульфонилмочевин, что позволяет эффективно контролировать сорную растительность без риска для культуры. Все три гибрида прошли демонстрационные посевы, и мы получили положительные отзывы от хозяйств.