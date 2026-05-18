Нижегородский Минпром и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве

Нижегородское министерство промышленности, торговли и предпринимательства и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде. Церемония состоялась 18 мая на площадке ЦИПР.
Документ подписали министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.
По словам Максима Черкасова, сотрудничество началось в регионе ещё в начале года: около 30 сотрудников министерства и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса прошли обучение по цифровым технологиям. В тренингах участвовали руководители и специалисты, отвечающие за развитие экспорта, финансовую поддержку предприятий и повышение эффективности производственных процессов. Соглашение, по его словам, позволит перейти к системной реализации инициатив и расширить применение цифровых решений в поддержке промышленности и предпринимательства.
В рамках соглашения планируется внедрение различных цифровых инструментов в рабочие процессы, в том числе решений на базе искусственного интеллекта.
Наталья Демина отметила, что документ станет важным шагом для развития цифровых технологий и ИИ в регионе. По её словам, партнёры будут не только реализовывать конкретные проекты, но и формировать экспертное сообщество для обмена знаниями и лучшими практиками, что поможет вывести регион на новый уровень.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф). На базе центра работает бесплатная горячая линия: 8 (800) 301−29−94.
Напомним, XI конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая (16+) при поддержке Правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области; организатор — компания «ОМГ». Проведение профильных ИТ-мероприятий соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», запущенного в 2025 году по поручению Владимира Путина.