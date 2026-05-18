Нижегородский Минпром и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве

По словам Максима Черкасова, сотрудничество началось в регионе ещё в начале года: около 30 сотрудников министерства и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса прошли обучение по цифровым технологиям. В тренингах участвовали руководители и специалисты, отвечающие за развитие экспорта, финансовую поддержку предприятий и повышение эффективности производственных процессов. Соглашение, по его словам, позволит перейти к системной реализации инициатив и расширить применение цифровых решений в поддержке промышленности и предпринимательства.