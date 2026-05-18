Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ekathimerini: Греция разочаровывается во французских беспилотниках Safran Patroller

Греция пересматривает планы покупки четырех французских многоцелевых беспилотников Safran Patroller за 55 млн евро, сообщает греческий портал Ekathimerini.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Safran
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Греция оформила заказ на четыре системы Patroller через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) в июне 2023 года. Первые поставки ожидались к концу 2024 года, но к концу 2025 года только один прототип БПЛА завершил летные испытания. Военные источники в Греции предупредили, что к тому времени, когда французские беспилотники поступят на вооружение, система может быть признана устаревшей.

Кроме того, возникают постоянные задержки с установкой терминала Link-16, который необходим для обеспечения оперативной совместимости Patroller с НАТО. Издание подчеркивает, что Афины выдвинули этот пункт в качестве не подлежащего обсуждению предварительного условия.

По словам официальных лиц, пересмотр планов продиктован задержками, оперативной актуальностью и политическими осложнениями, связанными с новым стратегическим партнерством французской фирмы Safran SA с турецким производителем беспилотников Baykar.

Но ключевым фактором для пересмотра планов для Греция стало то, Франция решила отказаться от проекта Patroller через шесть лет после его запуска.

Французские военные сочли эту систему «слишком медленной, слишком громоздкой и слишком легко обнаруживаемый» для современных оперативных условий.

В Афинах это вызвало серьезные сомнения насчет долгосрочной поддержки Patroller, наличия запасных частей и эксплуатационной значимости. Хотя Ekathimerini отмечает, что в Греции программа официально пока не отменена, Афины изучают альтернативные варианты.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше