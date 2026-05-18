Ekathimerini: Греция разочаровывается во французских беспилотниках Safran Patroller

В статье говорится, что Греция оформила заказ на четыре системы Patroller через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) в июне 2023 года. Первые поставки ожидались к концу 2024 года, но к концу 2025 года только один прототип БПЛА завершил летные испытания. Военные источники в Греции предупредили, что к тому времени, когда французские беспилотники поступят на вооружение, система может быть признана устаревшей.
Кроме того, возникают постоянные задержки с установкой терминала Link-16, который необходим для обеспечения оперативной совместимости Patroller с НАТО. Издание подчеркивает, что Афины выдвинули этот пункт в качестве не подлежащего обсуждению предварительного условия.
Но ключевым фактором для пересмотра планов для Греция стало то, Франция решила отказаться от проекта Patroller через шесть лет после его запуска.
В Афинах это вызвало серьезные сомнения насчет долгосрочной поддержки Patroller, наличия запасных частей и эксплуатационной значимости. Хотя Ekathimerini отмечает, что в Греции программа официально пока не отменена, Афины изучают альтернативные варианты.