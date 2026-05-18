НКА: россияне купили 60% приобретенных иностранцами квартир в Минске

В Национальном кадастровом агентстве сообщили, что квартиры в Минске покупают граждане 65 стран, а не только россияне.
Об этом говорят данные совершенных сделок с 2024 года. Например, среди покупок иностранцами недвижимости в первом квартале 2026 года около 60% сделок пришлось на россиян, по 5% — на китайцев и украинцев, и немногим более 2% — покупатели из Литвы, Латвии, Турции, Казахстана и Израиля.
— Среди покупателей квартир в Минске были также граждане экзотических стран, таких как Эль-Сальвадор, Кабо-Верде и Гренада, — подчеркнули в агентстве.
Иностранцы чаще всего покупают современные квартиры в новых микрорайонах с комплексной застройкой. За этот период 40% купленных иностранцами квартир в Минске находились в микрорайонах Минск-Мир, Сухарево, Лебяжий, Либкнехта и Маяк Минска.
Но в целом, как в Минске, так и по всей стране, вклад иностранцев в рынок недвижимости не такой большой — всего около 5% сделок.
Ранее риелторы сказали о всплеске интереса россиян на жилье в Минске. Также сообщали, что россияне покупают в Минске 560−580 квартир в год.
Еще МинЖКХ сказало, подорожает ли коммуналка при сдаче квартир тунеядцу.
Еще мы писали, что в Минске владельцы стройкомпании провернули схему с налогами на 2,6 млн рублей.