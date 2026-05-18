«Закон не терпит спешки»: Водителям объяснили, чем грозит отъезд до разговора с инспектором ДПС

Ранее Госавтоинспекция напомнила, что после покупки автомобиля его можно эксплуатировать без регистрации в течение десяти дней, однако без документов садиться за руль нельзя. В этот период водитель обязан иметь при себе удостоверение, документы о приобретении транспортного средства и полис ОСАГО. Как только отведённый срок истекает, ездить без регистрационных знаков становится запрещено. За управление незарегистрированной машиной предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей.