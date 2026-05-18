Начало продаж новых часов Swatch вызвало ажиотаж и закрытие магазинов

Часовые компании на прошлой неделе впервыепоказали новый продукт, представляющий собой вариацию на тему культовой модели Royal Oak в виде ярких карманных часов в керамическом корпусе. Релиз коллекции состоялся 16 мая, часы продаются только в некоторых физических магазинах Swatch. Стоимость базовой модели составляет €385/€400/£335. Фанаты по всему миру заранее выстроились в очереди перед магазинами. Возле магазинов в отдельных городах, в частности в Париже, Манчестере, Милане, ситуация вышла из-под контроля вплоть до драк с охранниками, пытавшихся сдержать толпы.