Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды

Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2025 год. Как сообщили в компании, за прошлый год уже были выплачены дивиденды за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев года, что в совокупности составило почти 70% от чистой прибыли за 2025 год по МСФО — 4,8 млрд руб.

Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2025 год. Как сообщили в компании, за прошлый год уже были выплачены дивиденды за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев года, что в совокупности составило почти 70% от чистой прибыли за 2025 год по МСФО — 4,8 млрд руб.

На новостях о решении совета директоров акции «ЕвроТранса» на Мосбирже подешевели на 8,4% (по данным на 17:06 мск) — до 74,95 ₽ за бумагу. В 17:20 мск падение замедлилось до 6,7% — до 76,4 ₽ за акцию.

Согласно дивидендной политике, «ЕвроТранс» стремится направлять на дивиденды не менее 40% прибыли по МСФО за каждый отчетный период. В 2025 году чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, составила 4,76 млрд руб. — на 13,5% меньше, чем в 2024 году. По итогам девяти месяцев 2025 года компания выплатила суммарные дивиденды в размере 20,35 ₽ на акцию.

Основанный в 2012 году «ЕвроТранс» — один из ведущих независимых операторов на топливном рынке Московского региона. Компания управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом «ТРАССА».