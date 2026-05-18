Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды

Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2025 год. Как сообщили в компании, за прошлый год уже были выплачены дивиденды за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев года, что в совокупности составило почти 70% от чистой прибыли за 2025 год по МСФО — 4,8 млрд руб.