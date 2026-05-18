ВС рассмотрит спор Бауманки и ФНС о льготе по земельному налогу

Поводом для конфликта стала доначисленная сумма за 2020−2022 годы в размере 95,5 млн руб. Налоговая инспекция сочла, что льгота Бауманке не положена, поскольку земля в ЕГРН отнесена к участкам под учебную деятельность. Арбитражный суд Москвы поддержал инспекцию, однако апелляция и кассация встали на сторону вуза, указав на фактическое использование участка в интересах обороны.