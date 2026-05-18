Российский танкер Millerovo исключили из санкционных списков

Millerovo относится к категории Oil/Chemical Tanker, которые могут перевозить различные наливные грузы — как нефть и нефтепродукты, так и другие жидкие вещества, включая питьевую воду, молоко, вино и растительное масло. Британские ограничения против танкера Millerovo были введены в мае 2025 года. В обосновании Лондон указывал, что судно якобы перевозило российскую нефть или нефтепродукты из России в третьи страны. После исключения из списка на танкер больше не распространяются ограничения, включая запрет на заход в порты Великобритании и отказ в регистрации в британском судовом реестре.