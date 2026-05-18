Акт о полномочиях арбитров ICC больше не является обязательным

Если правила 2021 года требовали подготовить и направить в суд ICC акт о полномочиях в течение 30 дней после передачи дела (на практике этот срок часто продлевался), то теперь этот этап стал необязательным. Реформа опирается на успешный опыт введенных в 2017 году ускоренных процедур: отказ от формального шага ускоряет начало процесса, но состав арбитров сохраняет право составить акт, если сочтет это нужным, например, в сложных многосторонних спорах. В нем обычно фиксируются основные сведения о споре и некоторые процессуальные договоренности сторон. Если сторона отказалась участвовать в его подготовке или не подписала документ, он все равно может быть утвержден арбитражем ICC.