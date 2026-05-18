В «Аэрофлоте» рассказали об усилении киберзащиты после хакерской атаки

28 июля 2025 года в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел масштабный сбой, из-за которого авиакомпании пришлось отменить десятки рейсов. Причиной стала кибератака, ответственность за которую на себя взяли группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. В начале сентября гендиректор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил о восстановлении всех критически важных систем перевозчика.