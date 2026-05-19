В Севастополе продлили программу льготной догазификации

«В этом году мы планируем заключить 210 договоров со льготниками для догазификации внутри границ земельных участков. Эта цифра не окончательная: заявления принимаются в течение года, и если за подключением обратится больше людей, то мы, конечно же, пересмотрим размер субсидирования, чтобы выполнить обязательства перед людьми», — написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Подключение по программе догазификации осуществляется до границы земельного участка, при этом для льготных категорий работы ведутся «под ключ», в том числе — с подключением оборудования в доме.
«По моему поручению для 11 льготных категорий подключение к газовой сети полностью бесплатно, включая проектные, монтажные работы и поставку оборудования. К этим категориям относятся, в том числе, участники СВО, многодетные семьи и другие», — указал губернатор.
Газификация Байдарской долины в Севастополе идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.