Инвестор Бахтин: курс доллара не задержится надолго в границах 70 рублей

Инвестиционный стратег Александр Бахтин ответил, может ли доллар опуститься ниже отметки в 70 рублей. По мнению эксперта, это случится только в том случае, если произойдет ряд экстраординарных событий, среди которых устойчивый рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель на протяжении одного-полутора кварталов, ужесточение денежно-кредитной политики и введение новых санкций против России.
В настоящий момент мы видим кратковременное снижение курса до 70 рублей. Оно может быть обусловлено волной крупной корпоративных продаж валюты. Но устойчивым этот период не будет, пишет Газета.ru.
Бахтин обратил внимание, что с технической точки зрения рубль уже давно вышел за пределы стандартного диапазона колебаний.
Тем не менее, с весны 2023 года подобных показателей не было. Ждать, что рубль продолжит укрепление, можно при условии, что нефть марки Brent будет торговаться выше 105−110 долларов на протяжении более чем квартала. А ставки по рублевым вкладам будут сохраняться на высоком уровне, но монетарная политика страны сейчас нацелена на послабление.
Рубль укрепляется благодаря снижению импорта и стабилизации экспорта. Лазарь Бадалов утверждает, что внешнеторговый баланс играет ключевую роль. После 2022 года курс рубля зависит от экспортной выручки и расчётов за импорт, пишет Царьград.
А вот старший трейдер Владислав Силаев в беседе с aif.ru полагает, что до конца последнего месяца весны доллар останется в диапазоне 72−73 рубля за единицу. Уже к середине июня рубль вполне может упасть до 77−79 ₽ за доллар.