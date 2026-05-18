Минфин США опубликовал текст новой лицензии на операции с нефтью из России

Вашингтон продлили на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов США обнародовало текст новой лицензии на операции на морские поставки уже погруженной российской нефти.

В документе, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), говорится, что разрешены все запрещенные ранее операции, которые необходимы для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, в том числе танкеры, заблокированные по вышеуказанным актам.

Лицензия действует с 00:01 (07.01 мск) по восточному летнему времени 17 апреля до 00:01 по восточному летнему времени 17 июня.

Оговорено, что лицензия не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, Крымом и новыми регионами России.

Ранее глава минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Вашингтон продлевает на 30 дней лицензию на морские поставки нефти из России.

Напомним, в апреле американская сторона объявила о возобновлении лицензии на продажу российского топлива. Согласно документу, нефть России выводилась из-под ограничительных мер США до 16 мая. Решение было принято на фоне блокировки судоходства по Ормузскому проливу, который является ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше