Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ленобласти намерены подписать на ПМЭФ-2026 более 20 соглашений

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что форум пройдет с 3 по 6 июня. За последние четыре года на ПМЭФ подписали инвестсоглашений на 3 триллиона рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал об основных параметрах инвестиционных соглашений региона. Планируется заключить более 20 соглашений с общим объемом инвестиций не менее 300 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Дрозденко заявил, что за последние четыре года на полях ПМЭФ регион подписал инвестиционных соглашений на 3 триллиона рублей. По его словам, за каждой строчкой стоят построенные заводы, дороги и сотни новых рабочих мест. Губернатор подчеркнул, что в этот раз регион держит марку, но главная интрига не в общей сумме, а в том, куда именно придут эти деньги и чьи жизни они изменят.

Значительная часть соглашений будет направлена на развитие промышленного потенциала и логистической инфраструктуры региона. Отдельный блок касается развития сферы гостеприимства.

Особое внимание на полях форума уделят неинвестиционным соглашениям, которые глава региона назвал «скрытым лотом». В их числе — договоренности о внедрении электронных сертификатов и расширении функционала Единой карты «Ленинградская».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше