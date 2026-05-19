Власти Ленобласти намерены подписать на ПМЭФ-2026 более 20 соглашений

Дрозденко заявил, что за последние четыре года на полях ПМЭФ регион подписал инвестиционных соглашений на 3 триллиона рублей. По его словам, за каждой строчкой стоят построенные заводы, дороги и сотни новых рабочих мест. Губернатор подчеркнул, что в этот раз регион держит марку, но главная интрига не в общей сумме, а в том, куда именно придут эти деньги и чьи жизни они изменят.